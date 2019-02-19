В Киеве на пяти улицах аварийщики отключили холодную воду

Происшествия

В связи с порывами трубопроводов, о которых сообщили 19 февраля в диспечерской службе «Киевводоканала», ремонтникам пришлось отключить воду на нескольких улицах:

— улица Иоанна Павла II, 16; Чигорина, 14, 16 (Печерский район);

— улица Народного Ополчения, 9, Кудряшова, 12, 12/14 (Соломенский район);

— переулок Делегатский, 3, 6, 12 (Шевченковский район).

Ориентировочный срок устранения аварий — одни сутки. Уточнить информацию можно по телефонам «Киевводоканала» 15−81, (044) 200−73−01.

Во вторник, 19 февраля, на улице Народного Ополчения (Соломенский район) из-за аварии водопровода размыло проезжую часть и образовался большой провал, где сейчас проводятся ремонтные работы, уточняют в «Киевводоканале». Утечка воды произошла вследствие прорыва магистральной трубы Д-400. Часть дороги перекрыта, из-за чего частично изменили маршруты троллейбусы №№ 19д, 30, 40, 40к, которые курсируют теперь по улице Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, улице Смелянской и выруливают снова на свою трассу.

Кроме того, в Соломенском районе из-за повреждения теплосети прекращена подача тепла в 49 зданий — общежития, жилые дома, социальные учреждения, админздания на улицах Гетьмана, Голего, Борщаговской, Яблонской, Нежинской и Леваневского.

Ремонтные работы планируют завершить 20 февраля, после чего в кратчайшие сроки тепловики должны обеспечить подачу теплоносителя в дома. Детальнее о сроках устранения аварии можно узнать по телефону диспетчерской Соломенского района 290−90−50 или центральной городской — 1557.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве повысили тарифы на холодную воду и водоотвод. А «Киевводоканал» опроверг информацию о расчетах за потребленную воду по-новым правилам.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter