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«Динамо» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 19-го тура чемпионата Украины
В субботу, 23 февраля, в чемпионате Украины после 75-дневной паузы возобновятся футбольные баталии.
Программу 19-го тура откроет матч в Мариуполе, куда пожалует донецкий «Олимпик» (детей и женщин, пришедших на стадион имени Бойко, бесплатно угостят чаем). В гости к «Львову», заключившему контракты еще с тремя бразильцами, приедет аутсайдер премьер-лиги «Черноморец».
В воскресенье, 24 февраля, сменивший тренера столичный «Арсенал-Киев» на динамовской арене сыграет с бьющейся за попадание в топ-шестерку «Десной», а в «Полтаве» сойдутся местная «Ворскла» и «Карпаты», с недавних пор возглавляемые испанским специалистом Фабри Гонсалесом.
Наши полпреды в Лиге Европы «Шахтер» и «Динамо», расстояние между которыми составляет семь очков, проведут свои матчи в понедельник, 25 февраля. Подопечным Хацкевича предстоит пройти испытание луганской «Зарей» (в первом круге парни Вернидуба отобрали у «бело-синих» два очка — 1:1), а команде Фонсеки — «Александрией», ставшей открытием сезона.
Чемпионат Украины. 19-й тур
23 февраля (суббота)
«Мариуполь» — «Олимпик» 14:00 «Футбол 2»
«Львов» — «Черноморец» 17:00 «Футбол 2»
24 февраля (воскресенье)
«Арсенал-Киев» — «Десна» 14:00 «Футбол 1»
«Ворскла» — «Карпаты» 17:00 «Футбол 1»
25 февраля (понедельник)
«Динамо» — «Заря» 18:30 «2+2»
«Шахтар» — «Александрия» 19:00 «Футбол 1»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Александрия» проиграла дома, не сумев обойти «Динамо».
Фото ФК «Динамо»
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