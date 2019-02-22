«Динамо» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 19-го тура чемпионата Украины

Спорт

В субботу, 23 февраля, в чемпионате Украины после 75-дневной паузы возобновятся футбольные баталии.

Программу 19-го тура откроет матч в Мариуполе, куда пожалует донецкий «Олимпик» (детей и женщин, пришедших на стадион имени Бойко, бесплатно угостят чаем). В гости к «Львову», заключившему контракты еще с тремя бразильцами, приедет аутсайдер премьер-лиги «Черноморец».

В воскресенье, 24 февраля, сменивший тренера столичный «Арсенал-Киев» на динамовской арене сыграет с бьющейся за попадание в топ-шестерку «Десной», а в «Полтаве» сойдутся местная «Ворскла» и «Карпаты», с недавних пор возглавляемые испанским специалистом Фабри Гонсалесом.

Наши полпреды в Лиге Европы «Шахтер» и «Динамо», расстояние между которыми составляет семь очков, проведут свои матчи в понедельник, 25 февраля. Подопечным Хацкевича предстоит пройти испытание луганской «Зарей» (в первом круге парни Вернидуба отобрали у «бело-синих» два очка — 1:1), а команде Фонсеки — «Александрией», ставшей открытием сезона.

Чемпионат Украины. 19-й тур

23 февраля (суббота)

«Мариуполь» — «Олимпик» 14:00 «Футбол 2»

«Львов» — «Черноморец» 17:00 «Футбол 2»

24 февраля (воскресенье)

«Арсенал-Киев» — «Десна» 14:00 «Футбол 1»

«Ворскла» — «Карпаты» 17:00 «Футбол 1»

25 февраля (понедельник)

«Динамо» — «Заря» 18:30 «2+2»

«Шахтар» — «Александрия» 19:00 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Александрия» проиграла дома, не сумев обойти «Динамо».

Фото ФК «Динамо»



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