- 11:20 Популярная украинская певица легла на операционный стол ради будущего ребенка
- 11:13 Биатлон в Раубичах: где смотреть индивидуальные гонки на чемпионате Европы
- 11:11 «Карусели», подкуп и технические кандидаты: какие выборы ждут Украину в 2019 году
- 11:07 Осадки и похолодание: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
- 11:05 Джошуа и Миллер устроили потасовку на дуэли взглядов
- 10:54 Было и стало: в сети показали еще один результат деятельности оккупантов на Донбассе
- 10:52 На это потратили миллиарды: в сети показали свежие фото Крымского моста
- 10:50 «Атлетико» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:36 Звезду сериала «Солдаты» жестоко избили в Москве
- 10:32 Кайли Дженнер заявила, что не делала операций, а изменила внешность с помощью макияжа и филлеров
Джошуа и Миллер устроили потасовку на дуэли взглядов (фото, видео)
Во вторник, 19 февраля, в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden состоялась первая встреча чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) и американца Джаррелла Миллера (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).
В ее рамках боксеры провели дебютную дуэль взглядов. Не обошлось без потасовки — едва только глаза боксеров встретились, Миллер резким движением рук оттолкнул Джошуа, после чего начал эмоционально сыпать оскорблениями в адрес британца. Энтони, в свою очередь, довольно спокойно отреагировал на поступок оппонента и не стал ввязываться в полноценную драку.
* Нервы у Миллера ни к черту — Джошуа хватило выдержки, чтобы не ввязываться в драку
После этого боксеры ответили на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции. «Миллер бьет, как фея. Просто не могу понять, как может парень, который весит 136 кг, бить, как девчонка… Насколько я знаю, Джаррелл раньше был кикбоксером, но он не сможет доставить мне проблем — собираюсь вырубить его, пробить насквозь ему голову. Нью-Йорк, готовься 1 июня увидеть настоящее шоу. Я не исполняя роль плохого парня, а просто выхожу и нокаутирую всех подряд. Миллер говорит, что все время думает обо мне, а по-другому и быть не может, ведь исключительно благодаря мне он впервые в жизни будет участником крутого вечера бокса. Что касается переговоров с ним, то все было просто — выписали ему чек на солидную сумму да и прислали пару чизбургеров», — в своих словах Джошуа был куда эмоциональнее, чем во время дуэли взглядов.
* Энтони Джошуа внешне был спокоен, но на словах просто уничтожал оппонента
Впрочем, Миллер уверен в том, что предстоящий бой сложится для него успешно. «Я доставлю Джошуа много проблем, вы определенно можете на это рассчитывать. Энтони знает, что его ждет 1 июня, я тоже. У меня есть большие сомнения в крепости челюсти этого парня. Я гарантирую вам, что вы увидите, как Энтони развалится на части. 100%. Я знаю, что Джошуа не готов к моим габаритам. Он ведет себя так по вполне объяснимым причинам. Бокс — это жесткий вид спорта и лишние скромности здесь ни к чему. Каждый из нас должен проделать огромную работу и отдать все силы на ринге, чтобы выиграть этот бой», — заявил американец.
* Джаррелл Миллер был дерзок
Напомню, что бой Джошуа — Миллер пройдет 1 июня на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Этот поединок станет для Энтони первым в карьере, который он проведет за пределами Великобритании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа получит за бой с Миллером рекордный гонорар в карьере.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 744 мм