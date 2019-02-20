Джошуа и Миллер устроили потасовку на дуэли взглядов (фото, видео)

Спорт

Во вторник, 19 февраля, в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden состоялась первая встреча чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) и американца Джаррелла Миллера (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).

В ее рамках боксеры провели дебютную дуэль взглядов. Не обошлось без потасовки — едва только глаза боксеров встретились, Миллер резким движением рук оттолкнул Джошуа, после чего начал эмоционально сыпать оскорблениями в адрес британца. Энтони, в свою очередь, довольно спокойно отреагировал на поступок оппонента и не стал ввязываться в полноценную драку.

* Нервы у Миллера ни к черту — Джошуа хватило выдержки, чтобы не ввязываться в драку

После этого боксеры ответили на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции. «Миллер бьет, как фея. Просто не могу понять, как может парень, который весит 136 кг, бить, как девчонка… Насколько я знаю, Джаррелл раньше был кикбоксером, но он не сможет доставить мне проблем — собираюсь вырубить его, пробить насквозь ему голову. Нью-Йорк, готовься 1 июня увидеть настоящее шоу. Я не исполняя роль плохого парня, а просто выхожу и нокаутирую всех подряд. Миллер говорит, что все время думает обо мне, а по-другому и быть не может, ведь исключительно благодаря мне он впервые в жизни будет участником крутого вечера бокса. Что касается переговоров с ним, то все было просто — выписали ему чек на солидную сумму да и прислали пару чизбургеров», — в своих словах Джошуа был куда эмоциональнее, чем во время дуэли взглядов.

* Энтони Джошуа внешне был спокоен, но на словах просто уничтожал оппонента

Впрочем, Миллер уверен в том, что предстоящий бой сложится для него успешно. «Я доставлю Джошуа много проблем, вы определенно можете на это рассчитывать. Энтони знает, что его ждет 1 июня, я тоже. У меня есть большие сомнения в крепости челюсти этого парня. Я гарантирую вам, что вы увидите, как Энтони развалится на части. 100%. Я знаю, что Джошуа не готов к моим габаритам. Он ведет себя так по вполне объяснимым причинам. Бокс — это жесткий вид спорта и лишние скромности здесь ни к чему. Каждый из нас должен проделать огромную работу и отдать все силы на ринге, чтобы выиграть этот бой», — заявил американец.

* Джаррелл Миллер был дерзок

Напомню, что бой Джошуа — Миллер пройдет 1 июня на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Этот поединок станет для Энтони первым в карьере, который он проведет за пределами Великобритании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа получит за бой с Миллером рекордный гонорар в карьере.

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