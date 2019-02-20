- 0:54 «Айнтрахт» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 0:51 Скандал со школьным питанием в Николаеве: полиция провела масштабные обыски в трех областях
- 0:30 Беременные красотки и нелепые наряды: чем запомнилась церемония BRIT Awards в Лондоне
- 0:27 Рева назвал категории ФОПов, которых не коснется запрет на трудоустройство
- 0:03 «МанСити» с Зинченко вырвал в Лиге чемпионов победу у аутсайдера бундеслиги: видео голов
- 0:03 «Атлетико» — «Ювентус» — 2:0: хроника матча Лиги чемпионов, видео голов
- 23:54 Есть два варианта: в Минфине рассказали, что делать владельцам нерастаможенных "евроблях"
- 23:20 Киев признали самым дешевым для туристов городом в Европе
- 23:07 Хочу деток: Настя Каменских сделала неожиданное признание
- 22:52 ЕС призвал все государства, входящие в ООН, ввести санкции против России
Россия попросит Украину отдать ей двух дезертиров
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова будет просить президента Украины после выборов передать двух дезертиров, которые после аннексии Крыма перешли служить в российскую армию.
«Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова», — сказала она, сообщает ТАСС.
Как писали «ФАКТЫ», 20 ноября 2016 года СБУ задержала на административной границе с Крымом бывших украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.
В феврале 2018 года в Украине рассматривали возможность обмена политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко на крымских дезертиров Баранова и Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 лет лишения свободы соответственно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 743 мм