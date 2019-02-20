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Политика

Россия попросит Украину отдать ей двух дезертиров

14:58 20 февраля 2019   455
Татьяна Москалькова
Инф. «ФАКТОВ»

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова будет просить президента Украины после выборов передать двух дезертиров, которые после аннексии Крыма перешли служить в российскую армию.

«Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова», — сказала она, сообщает ТАСС.

Как писали «ФАКТЫ», 20 ноября 2016 года СБУ задержала на административной границе с Крымом бывших украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

В феврале 2018 года в Украине рассматривали возможность обмена политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко на крымских дезертиров Баранова и Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 лет лишения свободы соответственно.

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