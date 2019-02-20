Свитолина в Дубае разгромила именитую обидчицу Ястремской (видео)

Спорт

В среду, 20 февраля, первая ракетка Украины Элина Свитолина провела на престижном турнире в Дубае с призовым фондом 2,8 млн долларов поединок за выход в четвертьфинал. Соперницей 24-летней одесситки (7-я в мире) стала экс-первая ракетка мира 25-летняя испанка Гарбинье Мугуруса (19-я), уже обыгравшая в ОАЭ нашу Даяну Ястремскую.

Действующая победительница турнира в Дубае Свитолина, ранее выигравшая у Мугурусы четыре из семи поединков, в восьмой очной встрече не оставила именитой сопернице шансов — 6:1, 6:2.

Отмечу, что в Дубае украинка уже заработала 59 960 долларов и в четвертьфинале сразится с испанкой Карлой Суарес-Наварро (26-я), одолевшей Кристину Младенович из Франции (67-я) — 7:5, 7:5.

Кстати, накануне матча с Мугурусой Элина Свитолина побывала на океанском лайнере «Королева Елизавета 2», который сейчас находится в порту Дубая и переоборудован в отель-музей.

«Мы встретили капитана в лифте, когда собирались на корабль. Он сказал мне, что он мой большой поклонник, как и его дочь. Они знают мою бабушку- Я была в шоке. Знаю, что Одесса не такая большая, но все равно удивительно, что он знает мою бабушку. Капитан также рассказал мне несколько фактов о корабле, на котором он раньше работал. К сожалению, сейчас не работает, потому что теперь там отель. Он рассказал, что этот корабль проплыл столько, что можно было бы 18 раз махнуть на Луну. Это был второй шок. После рассказа о бабушке», — рассказала с улыбкой Элина Свитолина во время пресс-конференции.

Напомню, что Свитолина уже дважды побеждала на турнире в Дубае: в 2017 году она обыграла в финале датчанку Каролин Возняцки, а в 2018-м — россиянку Дарью Касаткину.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина успешно начала защиту чемпионского титула в Дубае.

Фото Jimmie48



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