- 4:20 Избавление близко: лекарство от старения испытано на людях
- 3:50 Кожа, мех и плетки: голый модный показ в Лондоне вызвал фурор
- 2:58 Автограф Горбачева с надписью «Простите» продали за 183 тысячи долларов
- 2:26 Крыша едет не спеша: «танцующая матка» на росТВ шокировала зрителей
- 1:57 Назвали Игорь: партнерша первой женщины-премьера Сербии родила сына
- 1:25 Кровавые «серебряники»: в Бельгии 27 человек получают возмутительные пенсии «от Гитлера»
- 0:54 «Айнтрахт» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 0:51 Скандал со школьным питанием в Николаеве: полиция провела масштабные обыски в трех областях
- 0:30 Беременные красотки и нелепые наряды: чем запомнилась церемония BRIT Awards в Лондоне
- 0:27 Рева назвал категории ФОПов, которых не коснется запрет на трудоустройство
Украинцы смогут пожаловаться на тарифы через новое мобильное приложение
В Украине появилось мобильное приложение «Энергетика онлайн». С его помощью можно проверить, по какому тарифу обслуживается потребитель, проверить правильность насчитанных сумм. Также есть возможность направить жалобу на поставщика услуг и оценить качество обслуживания.
Приложение разработано Нацкомиссией регулирования энергетики и коммунальных услуг. В НКРЭКУ подготовили видео с инструкцией по пользованию сервисом.
Как ожидается, очень востребованным у потребителей будет раздел «Энергосправка», где приведены ответы на самые частые вопросы к поставщику услуг («Как проверить качество газа?» «Как установить счетчик и какой выбрать?», Кто должен проверять показания счетчиков?").
Чтобы пожаловаться на неправильно насчитанные суммы в платежках, создан раздел «Проверить платежку и подать жалобу». Зарегистрированый пользователь может проверить корректность начисленной суммы и оперативно указать на ошибку. Если же претензии касаются предоставленных услуг ненадлежащего качества, то следует выбрать раздел «Подать заявление на компенсацию». Жалобу можно отправить как на компании газовой сферы, так и на поставщиков электроэнергии. Пожаловаться на должностных лиц предлагается через раздел «Сообщить о злоупотреблении».
Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали рекомендации потребителям: что делать при получении неправильного счета за электроэнергию и следует ли оплачивать завышенные суммы в платежках за газ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 743 мм