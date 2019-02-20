Украинцы смогут пожаловаться на тарифы через новое мобильное приложение

Деньги

В Украине появилось мобильное приложение «Энергетика онлайн». С его помощью можно проверить, по какому тарифу обслуживается потребитель, проверить правильность насчитанных сумм. Также есть возможность направить жалобу на поставщика услуг и оценить качество обслуживания.

Приложение разработано Нацкомиссией регулирования энергетики и коммунальных услуг. В НКРЭКУ подготовили видео с инструкцией по пользованию сервисом.

Как ожидается, очень востребованным у потребителей будет раздел «Энергосправка», где приведены ответы на самые частые вопросы к поставщику услуг («Как проверить качество газа?» «Как установить счетчик и какой выбрать?», Кто должен проверять показания счетчиков?").

Чтобы пожаловаться на неправильно насчитанные суммы в платежках, создан раздел «Проверить платежку и подать жалобу». Зарегистрированый пользователь может проверить корректность начисленной суммы и оперативно указать на ошибку. Если же претензии касаются предоставленных услуг ненадлежащего качества, то следует выбрать раздел «Подать заявление на компенсацию». Жалобу можно отправить как на компании газовой сферы, так и на поставщиков электроэнергии. Пожаловаться на должностных лиц предлагается через раздел «Сообщить о злоупотреблении».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали рекомендации потребителям: что делать при получении неправильного счета за электроэнергию и следует ли оплачивать завышенные суммы в платежках за газ.

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