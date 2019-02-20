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Происшествия

В Ровенской области неизвестные чуть не пустили под откос пассажирский поезд

20:45 20 февраля 2019   550
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровенской области утром 20 февраля чуть не случилось ЧП на железной дороге. На узкоколейке, где ездит пассажирский поезд Антоновка — Заречное, злоумышленники установили три пикетных столба, чтобы помешать движению.

Как сообщает Львовская железная дорога, трагедии удалось избежать чудом: машинист вовремя заметил препятствие на перегоне между станциями «Владимирец» и «Белая» и применил экстренное торможение. Пассажирам пришлось ждать, пока с путей уберут посторонние предметы. На следующую станцию поезд прибыл с опозданием на 36 минут.

Цель хулиганов пока не понятна, но действовали они с явным умыслом. Столбы были поставлены между рельсами с интервалом сто метров друг от друга. В связи с инцидентом железнодорожники просят пассажиров сообщать о подозрительных лицах, замеченных в районе железной дороги.

Напомним, ранее хулиганы забросали камнями поезд Киев — Рахов, а в Тернопольской области поезд застрял посреди поля.

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