В сеть выложили видео "штурма" киевлянами городской электрички

Происшествия

Жители Киева опубликовали видео, как 20 февраля пытались сесть в городскую электричку. Утром переполненные электропоезда не останавливались на станции «Троещина-2». Когда на платформе собралась толпа, электричка наконец остановилась, но поместиться в вагоны все желающие так и не смогли. Особо спешившие молодые люди решили ехать по примеру «зацеперов» — ухватившись сзади за выступающие части вагона.

Некоторые пассажиры признаются, что ехать сзади вагона — это еще не самый оригинальный способ.

А самые изобретательные киевляне планируют новые использовать технологии, чтобы добраться с окраин города к ближайшей станции метро.

Напомним, 19 февраля киевлянам также пришлось изучать индийский способ поездок на электричке, когда пассажиры едут, цепляясь за вагон.

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