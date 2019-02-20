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В сеть выложили видео "штурма" киевлянами городской электрички
Жители Киева опубликовали видео, как 20 февраля пытались сесть в городскую электричку. Утром переполненные электропоезда не останавливались на станции «Троещина-2». Когда на платформе собралась толпа, электричка наконец остановилась, но поместиться в вагоны все желающие так и не смогли. Особо спешившие молодые люди решили ехать по примеру «зацеперов» — ухватившись сзади за выступающие части вагона.
Некоторые пассажиры признаются, что ехать сзади вагона — это еще не самый оригинальный способ.
А самые изобретательные киевляне планируют новые использовать технологии, чтобы добраться с окраин города к ближайшей станции метро.
Напомним, 19 февраля киевлянам также пришлось изучать индийский способ поездок на электричке, когда пассажиры едут, цепляясь за вагон.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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