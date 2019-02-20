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Киевлянку приговорили к лишению свободы за вымышленное изнасилование
Любовь к сочинительству привела жительницу Киева на скамью подсудимых. 30-летней киевлянке пришлось отвечать по закону за выдуманную историю об изнасиловании. Суд вынес приговор о лишении свободы.
Как сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, заявление о преступлении правоохранителям поступило около года назад. Молодая киевлянка утверждала, что ее во время пробежки в парке изнасиловали двое неизвестных. Рассказывала «пострадавшая» убедительно: подробно описала свою злополучную прогулку, упомянула о угрозах пустить в дело нож, показала место преступления. Обман вскрылся, лишь когда «жертве» пришлось пройти судебно-медицинскую экспертизу.
Как выяснилось в ходе следствия, придумать душещипательную историю девушка решила, пытаясь наладить отношения с приятелем. Незадолго до описываемых событий пара поругалась. Киевлянка надеялась, что выставив себя жертвой преступления, заставит бойфренда вернуться и возобновить отношения.
Соломенский районный суд Киева вынес приговор 19 февраля. Судьи учли, что обвиняемая лгала органам следствия, уже будучи предупрежденной об уголовной ответственности. Девушку приговорили к условному сроку: два года и два месяца лишения свободы с испытательным сроком один год.
Напомним, в 2019 году вступили в силу важные поправки в законы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия. Юристы объяснили «ФАКТАМ», какие нюансы законодатели забыли прописать, принимая поправки.
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