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Политика

ЕС призвал все государства, входящие в ООН, ввести санкции против России

22:52 20 февраля 2019   152
алмейда
Инф. «ФАКТОВ»

На заседании генеральной ассамблеи ООН посол Евросоюза Жоао Вале де Алмейда выступил за санкции против России из-за ситуации в Крыму. По словам посла, его позицию разделяют 28 государств Евросоюза и еще пять стран (кандидаты в члены ЕС и союзники). К заявлению присоединились Черногория, Албания, Македония, Молдова и Грузия. В ЕС призывают все государства ООН приобщаться к санкциям.

По инициативе Украины на заседание генассамблеи ООН был вынесен вопрос о ситуации на временно оккупированных территориях. В своей речи посол Евросоюза заявил, что ЕС требует от России освобождения 70 украинцев-политзаключенных. Кроме того, в Евросоюзе не могли не отметить, как после российской аннексии ухудшилась ситуация в Крыму, где теперь нарушаются основные права и свободы человека.

По оценкам европейской стороны, от российской агрессии прямо или косвенно пострадали 5,2 млн украинцев. При этом в ЕС еще раз подтвердили, что поддерживают суверенитет, территориальную целостность, единство и независимость Украины.

Напомним, 20 февраля стало известно, что в ЕС не только решили продлить ранее введенные санкции для 163 лиц и 44 организаций, но и установить новые — за агрессию в Керченском проливе. Во второй список должны войти восемь человек.

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