Легендарный футбольный клуб откроет свою академию в Украине (фото)

Спорт

Самый титулованный клуб Португалии (36-кратный чемпион и 26-кратный обладатель Кубка страны!) лиссабонская «Бенфика» откроет свою футбольную академию в Украине.

Как сообщает посольство Украины в Португалии, соответствующее соглашение в присутствии Полномочного посла Украины в Португалии Инны Огнивец было подписано в Лиссабоне на домашней арене двукратных обладателей Кубка европейских чемпионов, стадионе «Да Луш», бывшим партнером Андрея Шевченко в «Милане», а ныне спортивным директором «Бенфики» Руем Коштой и директором академии португальского клуба в Украине Марией Кривопишиной.

* Мария Кривопишина, Руй Кошта и Инна Огнивец при подписании соглашения о сотрудничестве

Первая школа академии «лиссабонских орлов» начнет свою работу уже в апреле нынешнего года в Киеве. В ней будут обучаться как мальчики, так и девочки в возрасте от 3 до 16 лет под руководством авторитетных тренеров, имеющих лицензию UEFA Pro.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 13-кратный обладатель Кубка чемпионов мадридский «Реал» открыл детскую школу в Тернополе.

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