Пушилин забредил прямыми переговорами с Киевом: ему дали жесткий ответ

Политика

Официальный Киев в очередной раз исключил возможность прямых переговоров с так называемыми «властями» «ДНР/ЛНР». Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Напомним, ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Он также обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой оказать влияние на президента Украины Петра Порошенко и содействовать организации прямых переговоров.

Геращенко напрочь исключила прямой диалог между украинской стороной и представителями террористических организаций, напомнив, что они не являются стороной Минского формата.

«Минский формат — трехсторонний, его участники: Украина-РФ- ОБСЕ. РФ не посредник, а сторона, ответственная за выполнение минских соглашений, безопасности, экономического и гуманитарного блоков. Под договоренностями стоят подписи представителей трех сторон — Украины, РФ и ОБСЕ. В минских соглашениях нет ни слова о „ЛНР- ДНР“ и таких ничтожных аббревиатур», — написала политик.

Геращенко отметила, что есть подписи граждан Захарченко и Плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин.

«Но кто это? И где они? Одно упало, второе пропало (плохо, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля и мы бы хотели видеть их в суде)», — пишет нардеп.

Она также напоминает, что все так называемые «органы власти республик» — нелегитимны и не признаны даже в России.

«Поэтому и заявления их так называемых „представителей“, какие бы фамилии не были у этих людей, — это лишь бред Кремля. С Кремлем, при посредничестве наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля, Украина будет говорить об освобождения Донбасса», — уточнила Геращенко, сделав ударение на то, что «легитимизации марионеточных режимов Кремля ​​не будет».

О пути решения конфликта на Донбассе высказывались многие политики и военные. Чтобы достичь мира и прекратить войну на Донбассе, нужно развернуть на Востоке Украины миротворческую миссию с мандатом ООН. Это даст ей возможность контролировать границу между Россией и Украиной до тех пор, пока оба государства не заключат окончательное соглашение по урегулированию. Такой путь разрешения конфликта видит экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.

О том, что введение международной миротворческой миссии в оккупированные районы Донбасса позволит полностью прекратить обстрелы украинской территории со стороны террористов «ДНР» и «ЛНР» заявлял генерал-майор Олег Микац.

Свой план по разрешению конфликта на Донбассе в конце января этого года обнародовал спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин. Сайдик. Это документ предлагает совместить мандат ОБСЕ и ООН в одну структуру, провести местные выборы на оккупированной территории Донбасса под наблюдением этой структуры.

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