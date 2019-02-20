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На Западе назвали единственный способ решения конфликта на Донбассе и рассказали, что для этого нужно
Чтобы достичь мира и прекратить войну на Донбассе, нужно развернуть на Востоке Украины миротворческую миссию с мандатом ООН. Это даст ей возможность контролировать границу между Россией и Украиной до тех пор, пока оба государства не заключат окончательное соглашение по урегулированию. Такой путь разрешения конфликта видит экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.
При этом он отметил, что количество международных войск должно быть не менее 20 тысяч, чтобы они могли работать на линии разграничения, всей оккупированной территории Донбасса и контролировать участок украинско-российской границы.
«Вижу путь только через миротворческую миссию ООН. Это мое предложение. Я думаю, что понадобится, как минимум 20 тысяч международных войск для того, чтобы контролировать происходящее на Донбассе», — заявил политик в интервью «ЛигаНет».
Бывший руководитель Альянса также отметил, что не видит прогресса в минских соглашениях.
«Главная загвоздка в том, что Украина не может выполнить часть своих политических обязательств минских договоренностей (внести в Конституцию автономный статус Донбасса и провести выборы на оккупированных территориях, — ред.) без введения миротворческой миссии. Эта миссия могла бы стать предохранителем от того, что РФ не обманет и не оставит свои войска в Украине», — считает Расмуссен.
По его словам, пока он не видит возможности, как реализовать минские соглашения при такой ситуации.
Напомним, о том, что введение международной миротворческой миссии в оккупированные районы Донбасса позволит полностью прекратить обстрелы украинской территории со стороны террористов «ДНР» и «ЛНР» заявлял генерал-майор Олег Микац.
Свой план по разрешению конфликта на Донбассе в конце января этого года обнародовал спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин. Сайдик. Это документ предлагает совместить мандат ОБСЕ и ООН в одну структуру, провести местные выборы на оккупированной территории Донбасса под наблюдением этой структуры.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что до проведения в Украине президентских и парламентских выборов вопрос с введением миротворцев ООН на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не может быть решен положительно. Такое мнение высказал представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, посол Александр Моцик.
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