Огромный астероид приближается к Земле: чего ждать от столкновения с Апофисом

Наука и технологии

В конце 2018 года активно обсуждалась возможность столкновения с Землей так называемой кометы смерти. Не прошло и нескольких месяцев после того, как комета благополучно пролетела мимо, как заговорили о новой смертельной опасности — астероиде Апофис, который стремительно приближается к Земле и в 2029 году, то есть уже через десять лет, неизбежно с ней столкнется. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный астропсихолог Валентина Виттрок рассказала о том, ждет ли нас в ближайшее время столкновение с мелкими небесными телам, и действительно ли они могут повлиять на жизнь планеты.

— Кометы и астероиды (это те же кометы, только утратившие свой «хвост» — окружавшее их газопылевое облако) в силу своего небольшого — разумеется, по космическим масштабам — размера особой опасности для человека не представляют, — считает Валентина Виттрок. — Исключение составляют случаи, когда астероид пролетает рядом с Землей в момент рождения человека. Вот тогда он «попадает» в его гороскоп и оказывает влияние на жизнь. Но тут надо изучать натальную карту конкретного человека, поскольку к другим людям — даже его ближайшим родственникам — это небесное тело отношения не имеет.

— Но не все астрологи придерживаются мнения о безобидности астероидов.

— Я знаю о выводах Виталия Веташа — большого специалиста по мелким небесным телам. Так вот, он считает, что астероиды таки играют серьезную роль в земных событиях. Он нашел «астероидный след» в экономическом кризисе 2009 года, землетрясении на Гаити в январе 2010 года, землетрясении и цунами в Чили в феврале 2010 года и даже возникновении интернета. Кстати, у Веташа даже есть теория о роли астероидов в ходе внеочередных парламентских выборов в Украине в 2007 году. По мнению Веташа, на их результаты тогда повлияли не только большие планеты, но и астероиды с символическими именами: Оранжия, Киев, Украина, Америка и Виктория. Тем не менее даже Веташ сомневается в том, что астероиды могут самостоятельно определять земные события — им для этого не хватает массы тела. Они могут воздействовать на нашу жизнь только в союзе с крупными звездами и планетами Солнечной системы.

— А как же любимый сюжет голливудских сценаристов — падение небесных тел на Землю, которое героически предотвращают американские астронавты? Или это не более чем фантастика?

— Последний столкнувшийся с Землей астероид вызвал Всемирный потоп, но ведь это было в 2104 году до нашей эры. С тех пор ничего подобного не происходило — все астероиды при приближении к нашей планете сгорают в плотных слоях атмосферы. Конечно, можно вспомнить еще Тунгусский и Чебаркульский метеориты, но чем они были на самом деле — небесными «пришельцами» или телами земного происхождения, доподлинно неизвестно. О происхождении Тунгусского метеорита, который по силе взрыва можно было сравнить с самой мощной водородной бомбы — почти 50 мегатонн, ученые спорят уже больше ста лет, но к единому мнению так пока и не пришли. Что до Чебаркульского, то он, скорее всего, является рукотворным — на полигоне, расположенном неподалеку от российского Челябинска, проводятся военные испытания — думаю, оттуда этот «астероид» и прилетел. Натворил он, конечно, немало бед: частично разрушил здания, повыбивал в домах стекла, люди обращались к врачам с ранениями… Но говорить, что это тело имеет отношение к космосу, у ученых оснований нет.

— Сейчас всех пугает Апофис — астероид, который в 2029 году якобы неизбежно столкнется с Землей. Он действительно опасен для человечества?

— Апофис был открыт в 2004 году астрономами обсерватории Китт-Пик в Аризоне Дэвидом Толеном и Ройем Такером и назван в честь древнеегипетского бога Апопа — огромного змея-разрушителя, живущего в подземном царстве и мечтающего «проглотить Солнце», что, видимо, и поспособствовало его демонической репутации. Чего только не приходилось слышать и читать об этом астероиде за последнее время! Если верить авторам многочисленных статей, столкновение Апофиса, который весит около 50 миллионов тонн, с Землей грозит последней последствиями, сравнимыми со взрывом 65 тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Упасть он, согласно предсказаниям, должен на полосу Земли, пересекающую Тихий океан, Центральную Америку и Атлантический океан. На его пути находится несколько густонаселенных городов, среди которых Манагуа, Сан-Хосе и Каракас, жителей которых придется эвакуировать. Однако самой вероятной, по мнению многочисленных предсказателей, точкой падения Апофиса станет Атлантический океан, где может образоваться воронка диаметром 8 километров, которая станет причиной многочисленных цунами. Любители страшилок даже «определили», какое побережье от них пострадает — многометровые волны, по их мнению, обрушатся на Флориду.

— На самом деле это не так?

— В таких случаях стоит прислушиваться к мнению ученых, а не гадалок и предсказателей. Самыми авторитетными в этом смысле являются специалисты НАСА, а они уверены: столкновение Апофиса с Землей маловероятно. Это официальное заявление, которое они сделали, в том числе и на своем сайте. Правда, «маловероятно» не значит «невозможно», но, если что-то пойдет не так, у человечества есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. До «встречи» Апофиса с Землей еще целых десять лет. Она должна состояться в «пятницу, 13-го», а точнее, 13 апреля 2029 года.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» о приближении Апофиса говорил также международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс. По его мнению, существует черная дата — пятница, 13 апреля 2029 года, когда астероид Апофис, пролетая мимо Земли на расстоянии ближе, чем Луна, может упасть на ашу планету.

Между тем, согласно прогнозам экспертов Европейского космического агентства, значительно возросли шансы падения на Землю объекта 2018XB4 — астероида диаметром 70 м. Ученые предполагают, что катастрофа случится в 2092 году.



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