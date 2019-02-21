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В Киеве горела многоэтажка: в сети показали трогательное видео спасения ребенка
В Киеве в четверг, 21 февраля, произошел пожар в Святошинском районе — возгорание возникло на четвертом этаже многоквартирного жилого дома по улице Булаховского. Прибывшим спасателям пришлось вызволять пострадавших из дымовой ловушки с помощью автолестницы.
Журналистам жители дома рассказали, что квартира, где начался пожар, сдавалась в аренду.
Дым быстро заполнил весь лестничный пролет, поэтому спуститься по лестнице вниз жильцы не могли. Всего спасатели эвакуировали из дома шесть человек, включая двух детей.
В сети появилось видео спасения одной из малышек, которую тут же передали испуганной бабушке.
Напомним, 15 февраля киевским спасателям пришлось вызволять на пожаре студентов авиационного университета, которые оказались заблокированными в стенах альма-матер. А в Николаеве парень, рискуя жизнью, спас на пожаре собаку.
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