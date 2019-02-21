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Происшествия

В Киеве горела многоэтажка: в сети показали трогательное видео спасения ребенка

15:19 21 февраля 2019   680
Горевший дом
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в четверг, 21 февраля, произошел пожар в Святошинском районе — возгорание возникло на четвертом этаже многоквартирного жилого дома по улице Булаховского. Прибывшим спасателям пришлось вызволять пострадавших из дымовой ловушки с помощью автолестницы.

Журналистам жители дома рассказали, что квартира, где начался пожар, сдавалась в аренду.

 

Дым быстро заполнил весь лестничный пролет, поэтому спуститься по лестнице вниз жильцы не могли. Всего спасатели эвакуировали из дома шесть человек, включая двух детей.

В сети появилось видео спасения одной из малышек, которую тут же передали испуганной бабушке.

 

Напомним, 15 февраля киевским спасателям пришлось вызволять на пожаре студентов авиационного университета, которые оказались заблокированными в стенах альма-матер. А в Николаеве парень, рискуя жизнью, спас на пожаре собаку.

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