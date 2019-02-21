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Спрятали в виноград: в Одессу собирались ввезти больше 28 кг героина
В четверг, 21 февраля, сотрудники правоохранительных органов Азербайджна обнаружили 28,4 килограмма героина в грузовом автомобиле Renault, следовавшем транзитом из Ирана в Одессу.
«54 свертка с наркотиком находились в прицепе авто, — сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана. — За рулем был гражданин Украины».
Отмечается, что ведомство заранее располагало информацией о возможном правонарушении. Поэтому, когда служебная собака «отреагировала» на определенную часть прицепа, из него полностью выгрузили товар — кишмиш. Контрабандный наркотик обнаружили, разобрав стенку прицепа.
Сейчас выясняются все обстоятельства, устанавливается происхождение наркотика, а также «международные» связи и каналы поставок.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в Кривом Роге Днепропетровской области разоблачили преступную группу, которая занималась распространением наркотиков. Правоохранители провели около 60 обысков у членов шайки и задержаны 18 человек.
Также в начале февраля была ликвидирована самая крупная подпольная нарколаборатория, которая когда-либо существовала в Украине. Действовала она в Миргороде Полтавской области.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
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