Происшествия

Спрятали в виноград: в Одессу собирались ввезти больше 28 кг героина

В четверг, 21 февраля, сотрудники правоохранительных органов Азербайджна обнаружили 28,4 килограмма героина в грузовом автомобиле Renault, следовавшем транзитом из Ирана в Одессу.

«54 свертка с наркотиком находились в прицепе авто, — сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана. — За рулем был гражданин Украины».

Отмечается, что ведомство заранее располагало информацией о возможном правонарушении. Поэтому, когда служебная собака «отреагировала» на определенную часть прицепа, из него полностью выгрузили товар — кишмиш. Контрабандный наркотик обнаружили, разобрав стенку прицепа.

Сейчас выясняются все обстоятельства, устанавливается происхождение наркотика, а также «международные» связи и каналы поставок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в Кривом Роге Днепропетровской области разоблачили преступную группу, которая занималась распространением наркотиков. Правоохранители провели около 60 обысков у членов шайки и задержаны 18 человек.

Также в начале февраля была ликвидирована самая крупная подпольная нарколаборатория, которая когда-либо существовала в Украине. Действовала она в Миргороде Полтавской области.



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