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Происшествия

Дело об избирательной пирамиде: СБУ опубликовала разговор участников аферы

17:12 21 февраля 2019   228
В регионах Украины проходят обыски
Инф. «ФАКТОВ»

СБУ сообщила о первых результатах более чем 30 обысков, который прошли 21 февраля в регионах Украины. По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко на брифинге, основанием для следственных действий стала информация о создании преступной организации, целью которой было вмешательство в выборы президента Украины.

«Использовалась так называемая грязная наличность, которая обналичивалась незаконным путем при содействии правоохранительных органов», — заявил Кононенко.

Предварительно установлено, что в состав организации вошли граждане России и Украины, у которых было четкое распределение обязанностей. При этом руководителем ее являлся один из народных депутатов Украины. Также удалось идентифицировать трех координаторов, ответственных за разные регионы, подчиненных им координаторов, а также представителем «низшего звена» — так называемых «полевиков».

На верхушке пирамиды, заявляют в СБУ, находился народный депутат от ВО «Батькивщина» Руслан Богдан.

В СБУ представили аудиозапись разговоров.

В настоящее время расследование громкого дела продолжается.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала Евгения Моринца, участника проекта «Белая балаклава», который готовил провокации после первого тура голосования на президентских выборах. Также СБУ разоблачила и прекратила действие масштабного механизма финансирования террористической организации «ЛНР».

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