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Спорт

Перед матчем с «Айнтрахтом» футболист «Шахтера» трогательно поддержал умирающего украинского бойца (видео)

23:17 21 февраля 2019   208
Перед матчем с «Айнтрахтом» футболист «Шахтера» трогательно поддержал умирающего украинского бойца (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Трогательной историей поделилась волонтер Леся Литвинова. «Это началось примерно месяц назад. Меня попросили помочь парню по имени Олег, которого забрали прямо с места службы с воспалением легких. Уже в Харькове в госпитале выяснили, что там опухоль, и опухоль плохая. Позавчера реанимобилем его перевезли в Киев. Поздно. Зараза, поздно. Счет пошел на сутки. Даже не на недели. Жена знает. Он знает. Дети приехали попрощаться, пока он еще в сознании. И это страшно, потому что младшая — второклашка. Папина любимица. И я не знаю, как они останутся без него. Они переселенцы из Горловки. И мама, и папа — военнослужащие. Ушли воевать, чтоб дочкам было куда возвращаться. Теперь им воевать одним. Трем девочкам, без главного мужчины в их жизни. Вчера я спросила у жены, что он любит. Чем его можно порадовать? И оказалось, что он заядлый футбольный болельщик. И болеет, конечно же, за родной «Шахтер».

Сегодняшней ночью мне пришло видео. Специально для Олега. Я пересматривала и плакала. От чувства благодарности. И от того, что чудеса в мире есть. До тех пор, пока в этом мире люди открывают друг другу сердце — чудеса будут. И в таком мире не страшно жить. И умирать не так страшно. Утром Олег получил свое персональное чудо. Я не знаю, доживет ли он до результата матча. Но знаю, что он сегодня улыбался. Зная, что уходит. Он улыбался. И это дорогого стоит", — написала девушка на своей странице в Facebook.

Умирать на Майдане очень не хотелось, но отступать было и стыдно, и незачем, — известный волонтер

На видео, записанном прямо в отеле во Франкфурте-на-Майне, к умирающему бойцу ВСУ со словами поддержки обращается полузащитник «Шахтера» Максим Малышев. «Дорогой Олег! Знаю, что ты большой болельщик „Шахтера“ и всегда поддерживаешь нас. От всей команды передаю тебе слова поддержки, а также желаю веры и доброты», — сказал футболист.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» не смог порадовать своих поклонников, уступив на выезде «Айнтрахту» и вылетев из Лиги Европы.

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