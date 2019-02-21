Спорт

Трогательной историей поделилась волонтер Леся Литвинова. «Это началось примерно месяц назад. Меня попросили помочь парню по имени Олег, которого забрали прямо с места службы с воспалением легких. Уже в Харькове в госпитале выяснили, что там опухоль, и опухоль плохая. Позавчера реанимобилем его перевезли в Киев. Поздно. Зараза, поздно. Счет пошел на сутки. Даже не на недели. Жена знает. Он знает. Дети приехали попрощаться, пока он еще в сознании. И это страшно, потому что младшая — второклашка. Папина любимица. И я не знаю, как они останутся без него. Они переселенцы из Горловки. И мама, и папа — военнослужащие. Ушли воевать, чтоб дочкам было куда возвращаться. Теперь им воевать одним. Трем девочкам, без главного мужчины в их жизни. Вчера я спросила у жены, что он любит. Чем его можно порадовать? И оказалось, что он заядлый футбольный болельщик. И болеет, конечно же, за родной «Шахтер».

Сегодняшней ночью мне пришло видео. Специально для Олега. Я пересматривала и плакала. От чувства благодарности. И от того, что чудеса в мире есть. До тех пор, пока в этом мире люди открывают друг другу сердце — чудеса будут. И в таком мире не страшно жить. И умирать не так страшно. Утром Олег получил свое персональное чудо. Я не знаю, доживет ли он до результата матча. Но знаю, что он сегодня улыбался. Зная, что уходит. Он улыбался. И это дорогого стоит", — написала девушка на своей странице в Facebook.

Умирать на Майдане очень не хотелось, но отступать было и стыдно, и незачем, — известный волонтер

На видео, записанном прямо в отеле во Франкфурте-на-Майне, к умирающему бойцу ВСУ со словами поддержки обращается полузащитник «Шахтера» Максим Малышев. «Дорогой Олег! Знаю, что ты большой болельщик „Шахтера“ и всегда поддерживаешь нас. От всей команды передаю тебе слова поддержки, а также желаю веры и доброты», — сказал футболист.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» не смог порадовать своих поклонников, уступив на выезде «Айнтрахту» и вылетев из Лиги Европы.

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