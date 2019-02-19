«Айнтрахт» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 21 февраля, донецкий «Шахтер» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы сыграет во Франкфурте-на-Майне на «Франкфурт Штадион» с местным «Айнтрахтом» (начало — в 19:55). Напомню, первый поединок в противостоянии, проходивший на харьковском ОСК «Металлист», завершился вничью — 2:2.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию еврокубкового матча, за которой вы сможете следить в этой новости.

Рефери из Испании

Стала известна бригада арбитров, которая проведет поединок между «Айнтрахтом» и «Шахтером». На матче будет работать футбольная Фемида из Испании во главе с 41-летним Антонио Мигелем Матеу Лаосом.

В прежние годы арбитр несколько раз пересекался с украинскими клубами. И если у «Шахтера» и «Днепра» воспоминания от тех встреч приятные (в рамках 1/8 финала Лиги Европы-2015/2016 «горняки» на выезде обыграли бельгийский «Андерлехт» — 1:0, а днепряне в 1/16 финала Лиги Европы-2013/2014 дома с тем же счетом одолели лондонский «Тоттенхэм»), то у «Динамо» — не очень: киевляне в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/2016 уступили дома английскому «Манчестер Сити» — 1:3.

* Испанский арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос

Кадровые проблемы команд

В предстоящем поединке тренеры обоих соперников будут испытывать кадровые проблемы. Наставник «горняков» Паулу Фонсека не сможет рассчитывать на дисквалифицированных защитника Сергея Кривцова (перебор желтых карточек) и полузащитника Тараса Степаненко (удаление в первом матче). Из-за различных повреждений под вопросом участие в поединке защитников Валерия Бондаренко и Ивана Ордеца, а также полузащитника Дентиньо.

Как признался тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер, в матче с «Боруссией» в чемпионате травму получил полузащитник Желсон Фернандеш, покинувший поле из-за боли в мышцах. Также есть вопросы по здоровью у его коллеги по амплуа Себастьяна Роде, поэтому наставнику придется поразмыслить, чтобы скорректировать среднюю линию команды на предстоящий поединок.

Ничейная серия «Айнтрахта»

Следом за выездным матчем против «Шахтера» франкфуртцы провели поединок в рамках немецкой бундеслиги. Подопечные Адольфа Хюттера не смогли дома обыграть «Боруссию» из Менхенгладбаха — 1:1 (да Коста, 45+1 — Закария, 82), тем самым продолжив свою ничейную серию до пяти матчах во всех турнирах.

День в истории

Ранее «Шахтер» лишь однажды проводил еврокубковый матч 21 февраля. Произошло это в прошлом сезоне, когда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «горняки» в Харькове обыграли итальянскую «Рому» — 2:1. Правда, в ответном поединке минимально уступили в Риме (0:1) и в четвертьфинал не вышли…

21 февраля 2018 года. «Шахтер» — «Рома» — 2:1. Ярослава Ракицкого в составе «Шахтера» уже нет…

Стадион «Франкфурт Штадион»

Домашняя арена «Айнтрахта» (коммерческое название — «Коммерцбанк-Арена» — в матчах под эгидой УЕФА использовать нельзя) была открыта в 1925 году. За почти вековую историю стадион несколько раз реконструировался, последний раз — в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2005 и чемпионату мира-2006.

Арена способна принять на своих трибунах 51 500 болельщиков на матчах бундеслиги, в еврокубках максимальная вместимость — 48 500 зрителей.

За свою историю стадион принимал матчи двух Кубков мира (в 1974-м и 2006-м), Кубка конфедераций-2011, в том числе и финал между Бразилией и Аргентиной (4:1), а также чемпионата мира среди женщин (четыре поединка, среди них — финал между Японией и США).

Четвертый визит команды из Украины во Франкфурт-на-Майне

Ранее команды из Украины трижды приезжали во Франкфурт-на-Майне. В сезоне-1974/1975 в 1/8 финала Кубка обладателей Кубков «Айнтрахт» уступил (2:3) будущему победителю турнира киевскому «Динамо», а вот следующие два поединка завершались для хозяев успешно — в 1/32 финала Кубка УЕФА-1980/1981 они победили донецкий «Шахтер» (3:0), а в 1/16 финала Кубка УЕФА-1993/1994 одолели днепропетровский «Днепр» (2:0).

* 1 октября 1980 года. «Айнтрахт» — «Шахтер» — 3:0. Первый мяч в игре забивает лучший бомбардир «Айнтрахта» в истории выступлений в бундеслиге (160 голов) Бернд Хельценбайн

«Шахтер» в Германии

Ранее «Шахтер» девять раз гостил на немецкой земле в рамках еврокубков, причем последний раз совсем недавно, когда в групповом турнире Лиги чемпионов встречался с «Хоффенхаймом». Трижды «горняки» возвращались домой с победами, один раз увезли ничью, в пяти случаях терпели поражения (три последних — с разгромным счетом). Разница мячей в этих поединках впечатляющая, и она не в пользу клуба из Донецка — 7:24.

* 28 ноября 2018 года. «Хоффенхайм» — «Шахтер» — 2:3. От последнего визита в Германию у «горняков» остались хорошие воспоминания

Погода в день матча

На 21 февраля синоптики обещают во Франкфурте-на-Майне (пятый в стране по населению — согласно переписи конца 2017 года, в самом городе и прилегающих районах проживают 5,6 миллионов людей) 9—12 градусов тепла, без осадков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото ФК «Шахтер», ФК «Айнтрахт», Getty Images

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