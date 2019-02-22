Главу райсовета под Киевом забросали тухлыми яйцами (видео)

Происшествия

Во время внеочередной сессии райсовета в Броварах его председателя Сергея Гришко забросали яйцами. Об этом сообщает «Цензор» со ссылкой на Facebook-сообщество «СТОП-Корупція».

Сообщается, что тухлые яйца в Гришко бросали представители организации «Традиции и порядок». Они обвиняют его в хищении средств местного бюджета.

По утверждениям активистов, семья Гришко владеет асфальтовыми и бетонными заводами и уже годами направляет бюджетные средства на свои предприятия.

При этом, как говорят они, качество асфальта и бетона не соответствует нормам ДБН. Кроме того, Гришко якобы причастен к лоббированию интересов так называемой «Песчаной мафии».

«После отказа Сергея Гришко остановить „дерибан“ активисты забросали его яйцами. В сессионном зале произошла потасовка и драка. В ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», здание генконсульства России в Харькове забросали зеленкой и яйцами. В частности, люди с символикой «Национальных дружин» и «Правого сектора» устроили пикет и забросали консульство зеленкой и яйцами. В акции приняли участие около 100 человек. Некоторые из пикетчиков держали плакат «Оккупанты, убирайтесь домой».

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