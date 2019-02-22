Японский «Сокол-Хаябуса» приземлился на астероид

Наука и технологии

Японский космический зонд «Хаябуса-2» (в переводе — «Сокол») приземлился на астероиде Рюгу. Об этом сообщается на сайте Японского агентства аэрокосмических исследований (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA).

Аппарат опустился на относительно ровную шестиметровую площадку 900-метрового астероида. После взятия образцов грунта «Хаябуса-2» вновь отправился на орбиту небесного тела. До конца года он совершит еще две посадки на Рюгу, а затем полетит на Землю с образцами астероидальной породы.

Как известно, космический зонд «Хаябуса-2» (Hayabusa 2) был запущен 3 декабря 2014 года с помощью ракеты-носителя Н-2А с космодрома Танэгасима, расположенного на юге Японии. Первый «Хаябуса» высадился на 500-метровый околоземный астероид Итокава, пересекающий орбиты Марса и Земли, в 2005 году. Впоследствии зонд доставил образцы пород астероида на Землю.

Астероид 1999 JU3, на который приземлился нынешний «Хаябуса-2″, относится к группе околоземных и принадлежит к спектральному классу C (темные углеродистые объекты). Период обращения тела вокруг Солнца равен 474 суткам, а средняя орбитальная скорость — 27 километрам в секунду. Рюгу удален от Земли на 300 миллионов километров.

В октябре 2015-го он получил свое официальное название, которое было взято из японской сказки о рыбаке Урасима Таро (Urashima Tarō), посетившем подводный замок Рюгу-дзе — резиденцию дракона Рюдзина, отуда принес подарок, сделанный дочерью дракона. Этот сюжет перекликается с задачей зонда «Хаябуса-2» по доставке с астероида на Землю образца грунта, состав которого неизвестен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», огромный астероид Апофис приближается к Земле. Апофис был открыт в 2004 году астрономами обсерватории Китт-Пик в Аризоне Дэвидом Толеном и Ройем Такером и назван в честь древнеегипетского бога Апопа — огромного змея-разрушителя, живущего в подземном царстве и мечтающего «проглотить Солнце».

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