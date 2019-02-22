26.91 / 27.13 30.46 / 30.85
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

ДТП на Братиславской в Киеве: Mercedes 500 перекрыл дорогу фуре, есть жертвы

6:49 22 февраля 2019   1358
ДТП на Братиславской в Киеве
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на пятницу на перекрестке улиц Братиславская и Малышко произошло столкновение престижного Mercedes-Benz премиум-класса с фурой.

Предварительные обстоятельства этого тяжелого во всех смыслах происшествия таковы.

Водитель грузовика из Молдовы Марцел рассказал, что двигался в сторону Броварского проспекта, когда внезапно с правой стороны вылетела машина темного цвета.

Как позже оказалось, это был Mercedes.

Он мчал по прямой, не собираясь никуда поворачивать, хотя перекресток является «Т- образным».

Скорость фуры была небольшой, она была загружена яблоками, но шансов избежать столкновения у водителя не оставалось.

Кабину DAF развернуло.

«Когда я вышел на дорогу, то услышал резкий запах солярки. Она вытекала из поврежденного бака», — рассказал Марцел.

Проезжающие водители вызвали скорую, спасателей.

В салоне Mercedes была пассажирка. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали, водителя же спасти не удалось. Причину данного ДТП будет выяснять следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», никто из пяти пассажиров микроавтобуса, который следовал из Варшавы в Запорожье, не выжил. Смертельное ДТП произошло 19 февраля, около 18:00 на автотрассе Киев — Харьков под селом Пышное Лубенского района Полтавской области. «Фольксваген» зацепил отбойник и слетел в кювет, перевернувшись на крышу.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Киев
-6

Ветер: 6 м/с  C-В
Давление: 749 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины