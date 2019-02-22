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ДТП на Братиславской в Киеве: Mercedes 500 перекрыл дорогу фуре, есть жертвы
В ночь на пятницу на перекрестке улиц Братиславская и Малышко произошло столкновение престижного Mercedes-Benz премиум-класса с фурой.
Предварительные обстоятельства этого тяжелого во всех смыслах происшествия таковы.
Водитель грузовика из Молдовы Марцел рассказал, что двигался в сторону Броварского проспекта, когда внезапно с правой стороны вылетела машина темного цвета.
Как позже оказалось, это был Mercedes.
Он мчал по прямой, не собираясь никуда поворачивать, хотя перекресток является «Т- образным».
Скорость фуры была небольшой, она была загружена яблоками, но шансов избежать столкновения у водителя не оставалось.
Кабину DAF развернуло.
«Когда я вышел на дорогу, то услышал резкий запах солярки. Она вытекала из поврежденного бака», — рассказал Марцел.
Проезжающие водители вызвали скорую, спасателей.
В салоне Mercedes была пассажирка. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали, водителя же спасти не удалось. Причину данного ДТП будет выяснять следствие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», никто из пяти пассажиров микроавтобуса, который следовал из Варшавы в Запорожье, не выжил. Смертельное ДТП произошло 19 февраля, около 18:00 на автотрассе Киев — Харьков под селом Пышное Лубенского района Полтавской области. «Фольксваген» зацепил отбойник и слетел в кювет, перевернувшись на крышу.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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