Происшествия

В Киеве жестоко расправились с самым известным догхантером Украины: подробности и фото

Самый известный догхантер Украины Алексей Святогор был жестоко избит в Киеве. На мужчину напали неизвестные возле метро «Лукьяновская». Святогора ударили чем-то тяжелым по голове и продолжили избивать уже лежачего, предположительно используя кастет. Кроме того, напавшие разбили ноутбук Святогора.

Гражданин 22 февраля должен был предстать перед судом по обвинению в пропаганде насилия и жестокости. Рассматривать дело по сути начали 21 февраля. Теперь из-за состояния обвиняемого судебное заседание, скорее всего, перенесут.

На сайте Vilneslovo были опубликованы фотографии Святогора. Мужчине наложили швы на рваные раны на лице и затылке. Диагностирован вдавленный перелом левой части лобной кости черепа, предстоит операция.

Напомним, Святогору вменяется в вину статья о изготовлении и распространении видеоклипов, пропагандирующих насилие и жестокость. Задержали догхантера летом 2018 года, но потом отпустили под домашний арест. Сам обвиняемый утверждает, что животных уничтожал, но в строгом соответствии с законом «Об охотхозяйстве и охоте». Что касается видео с призывами к уничтожению бродячих собак, то Святогор утверждает, что цитировал литературные произведения.

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