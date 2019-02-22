26.91 / 27.13 30.46 / 30.85
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве жестоко расправились с самым известным догхантером Украины: подробности и фото

7:44 22 февраля 2019   2281
святогор
Инф. «ФАКТОВ»

Самый известный догхантер Украины Алексей Святогор был жестоко избит в Киеве. На мужчину напали неизвестные возле метро «Лукьяновская». Святогора ударили чем-то тяжелым по голове и продолжили избивать уже лежачего, предположительно используя кастет. Кроме того, напавшие разбили ноутбук Святогора.

Гражданин 22 февраля должен был предстать перед судом по обвинению в пропаганде насилия и жестокости. Рассматривать дело по сути начали 21 февраля. Теперь из-за состояния обвиняемого судебное заседание, скорее всего, перенесут.

святогор

На сайте Vilneslovo были опубликованы фотографии Святогора. Мужчине наложили швы на рваные раны на лице и затылке. Диагностирован вдавленный перелом левой части лобной кости черепа, предстоит операция.

святогор

святогор

Напомним, Святогору вменяется в вину статья о изготовлении и распространении видеоклипов, пропагандирующих насилие и жестокость. Задержали догхантера летом 2018 года, но потом отпустили под домашний арест. Сам обвиняемый утверждает, что животных уничтожал, но в строгом соответствии с законом «Об охотхозяйстве и охоте». Что касается видео с призывами к уничтожению бродячих собак, то Святогор утверждает, что цитировал литературные произведения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Киев
-6

Ветер: 6 м/с  C-В
Давление: 749 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины