В Киеве сожгли авто известному журналисту: тот сделал громкое заявление

Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль журналиста Василия Крутчака. Также огнем был уничтожен автомобиль, стоявший по соседству и принадлежавший блогеру Роману Пелеху. Ранее сообщалось, что в Харьковской области подожгли дом лидера патриотической организации «Восточный корпус» Игоря Пушкарева.

О ЧП сообщил сам журналист на своей страничке в социальных сетях. Поджог своего автомобиля он напрямую связывает с одним из военных прокуроров. По словам Василия Крутчака, прокурор ранее угрожал ему поджечь авто, если журналист «продолжит писать в соцсетях о нем и его родственниках».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Ирпень (Киевская область) неизвестные подожгли автомобиль местного депутата. В автомобиле Mitsubishi Outlander с иностранной регистрацией, принадлежащем 36-летнему депутату Ирпенского горсовета, огнем был уничтожен моторный отсек, капот и панель приборов.

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