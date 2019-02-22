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В Киеве сожгли авто известному журналисту: тот сделал громкое заявление
В Киеве сожгли автомобиль журналиста Василия Крутчака. Также огнем был уничтожен автомобиль, стоявший по соседству и принадлежавший блогеру Роману Пелеху. Ранее сообщалось, что в Харьковской области подожгли дом лидера патриотической организации «Восточный корпус» Игоря Пушкарева.
О ЧП сообщил сам журналист на своей страничке в социальных сетях. Поджог своего автомобиля он напрямую связывает с одним из военных прокуроров. По словам Василия Крутчака, прокурор ранее угрожал ему поджечь авто, если журналист «продолжит писать в соцсетях о нем и его родственниках».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Ирпень (Киевская область) неизвестные подожгли автомобиль местного депутата. В автомобиле Mitsubishi Outlander с иностранной регистрацией, принадлежащем 36-летнему депутату Ирпенского горсовета, огнем был уничтожен моторный отсек, капот и панель приборов.
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