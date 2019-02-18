Происшествия

Под Киевом сожгли авто депутата: детали и фото с места ЧП

В городе Ирпень (Киевская область) неизвестные подожгли автомобиль местного депутата.

Напомним, в ночь на воскресенье, 17 февраля, в Одессе злоумышленники сожгли автомобиль известного краеведа Александра Бабича.

В полицию столичной области поступило сообщение от 36-летнего депутата Ирпенского горсовете о том, что неизвестные лица подожгли его автомобиль Mitsubishi Outlander.

По информации правоохранителей, в автомобиле Mitsubishi Outlander с иностранной регистрацией, принадлежащем 36-летнему депутату Ирпенского горсовета, огнем был уничтожен моторный отсек, капот и панель приборов.

Пожар был быстро ликвидирован. Из людей никто не пострадал.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают мотив и лиц, причастных к поджогу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 февраля ночью за четыре часа в микрорайоне Левада в Полтаве сгорело шесть автомобилей, которые были припаркованы во дворах многоэтажек. А в Киеве в ночь на пятницу, 8 февраля, горела парковка автомобилей. Неизвестные бросили бутылку с «коктейлем Молотова» в один из автомобилей, тот загорелся, а потом огонь перекинулся на другие авто.

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