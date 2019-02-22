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Львовские таможенники организовали аферу с ввозом в Украину элитных авто

11:43 22 февраля 2019   281
Львовские таможенники организовали аферу с ввозом в Украину элитных авто
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Следователи территориального управление Государственного бюро расследования совместно с сотрудниками Генпрокуратуры и СБУ выявили схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без оплаты обязательных таможенных платежей, которые потом продавалась по поддельным документам.

— Схема была организована сотрудниками Львовской таможни следующим образом: автомобили премиум класса незаконно ввозились в Украину или в режиме временного ввоза, или с документами дипломатических представительств иностранных государств, т. е. без оплаты обязательных таможенных платежей. После этого изготовлялись поддельные документы о таможенной стоимости и происхождении автомобилей. В автомастерских переделывались номера узлов и агрегатов, затем элитные иномарки с поддельными документами и номерами продавались по всей территории Украины. Так, например, только с одного незаконно завезенного автомобиля «Мерседес» государственный бюджет не получил 658 тысяч гривен, — сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

В служебных помещениях Львовской таможни и по месту проживания ее работников провели обыски. Сейчас следователи ГБР устанавливают количество незаконно ввезенных на территорию Украины автомобилей и убытки, нанесенные государству. О задержаниях среди львовских таможенников пока сообщений нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 22 февраля заканчивается льготная растаможка «евроблях». В течение льготного периода в Украине были растаможены 124 тысячи авто, сообщает Фискальная служба.

Топ-5 самых дорогих растаможенных «евроблях» смотрите здесь.

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