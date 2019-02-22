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Львовские таможенники организовали аферу с ввозом в Украину элитных авто
Следователи территориального управление Государственного бюро расследования совместно с сотрудниками Генпрокуратуры и СБУ выявили схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без оплаты обязательных таможенных платежей, которые потом продавалась по поддельным документам.
— Схема была организована сотрудниками Львовской таможни следующим образом: автомобили премиум класса незаконно ввозились в Украину или в режиме временного ввоза, или с документами дипломатических представительств иностранных государств,
В служебных помещениях Львовской таможни и по месту проживания ее работников провели обыски. Сейчас следователи ГБР устанавливают количество незаконно ввезенных на территорию Украины автомобилей и убытки, нанесенные государству. О задержаниях среди львовских таможенников пока сообщений нет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 22 февраля заканчивается льготная растаможка «евроблях». В течение льготного периода в Украине были растаможены 124 тысячи авто, сообщает Фискальная служба.
Топ-5 самых дорогих растаможенных «евроблях» смотрите здесь.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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