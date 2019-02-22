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Спорт

У Усика отберут чемпионский пояс: его может получить россиянин

17:10 22 февраля 2019   148
У Усика отберут чемпионский пояс: его может получить россиянин
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишит абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом) своего пояса. Дело в том, что наш соотечественник принял решение переходить в супертяжелую весовую категорию, в связи с чем не сможет защитить свои титулы.

Как сообщает издание Ring Polska, о своем решении боксерская организация официально объявит в ближайшее время. А уже на май 2019-го в Великобритании запланирован бой за титул WBA, который станет вакантным, между 39-летним россиянином Денисом Лебедевым (32 побед, 23 из них — нокаутом, 2 поражения), являющимся так называемым «чемпионом в отпуске», и младшим его на 13 лет непобедимым британцем Лоуренсом Околи (11 побед, 8 из них — нокаутом).

Тем временем промоутер украинского боксера Эдди Хирн рассказал, когда болельщики смогут увидеть бой Усика против британца Энтони Джошуа. «Все просто. Александра сперва ожидает дебют в хэвивейте в мае, вероятно всего — с россиянином Александром Поветкиным. Затем будет ещё один бой. А потом, похоже, WBO сделает его обязательным претендентом на титул Джошуа. Я предполагаю, что их очная схватка состоится весной 2020 года», — цитирует промоутера Эдди Хирна Vringe.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик открыл в Одессе клуб бокса.

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