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Происшествия

Под Одессой наладили подделку алкоголя известных марок (фото)

17:19 22 февраля 2019   220
Под Одессой наладили подделку алкоголя известных марок (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Подпольный цех с 5 тоннами готовых, уже расфасованных «импортных» алкогольных напитков с товарными знаками известных брендов накрыли под Одессой. Правоохранители вычислили и задержали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, доверху нагруженный спиртным. 42-летний водитель должен был доставить «продукцию» в торговые точки.

В ходе дальнейших мероприятий правоохранители вышли на подпольный мини-завод, располагавшийся в частном домовладении в Овидиопольском районе области.

«Там находилось так называемое оборудование розлива (в основном металлические бочки со всевозможными приспособлениями) для кустарного производства и разлива в тару контрафактного алкоголя, в том числе — с использованием известных торговых марок, — прокомментировали в региональном управлении защиты экономики. — Там же эту „фирменную“ продукцию помещали во вполне „фирменные“ (во всяком случае с виду) бутылки и упаковки: Finlandia, Baileys, Jameson, Jack Daniels и другие».

Все обнаруженное изъято и станет вещественными доказательствами в уголовном производстве, начатом по ст. 227 (выпуск или реализация недоброкачественной продукции) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что подобное нелегальное производство было обнаружено в Николаеве. В подпольном цеху были изъяты 32 тысячи (!) литров спирта, суррогатных водки, коньяка и виски на общую сумму около 2 миллионов гривен.

А во Львовской области была раскрыта сеть по изготовлению и распространению поддельных акцизных марок, с помощью которых по всей Украине реализовались алкогольная и табачная продукция на миллиарды гривен.

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