Происшествия

В Днепре неуправляемый троллейбус с пассажирами чуть не упал с моста (фото, видео)

В пятницу, 22 февраля, в Днепре произошло ЧП — из-за того, что водитель потерял сознание прямо за рулем, троллейбус с пассажирами едва не рухнул с моста.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем спасатели вызволили женщину, которую в цистерне засосало тоннами семечек.

В Днепре инцидент произошел около 13:10, когда троллейбус № 20 ехал по Мануйловскому проспекту. Во время поездки водителю стало плохо и он потерял сознание за рулем.

Как сообщает «Информатор», троллейбус направлялся в сторону улицы Бердянской. Заезжая на мост, он вдруг покатился вниз задним ходом. Пассажиры начали кричать. Люди не понимая, что случилось, запаниковали.

От падения вниз троллейбус спасли бетонные ограждения.

Водитель без сознания лежал на руле. На место вызвали скорую помощь. В автомобиле медиков водителю начали делать искусственную вентиляцию легких.

Из пассажиров никто не пострадал. На месте работали сотрудники Днепровского электротранспорта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобном ЧП в Харькове, где стало плохо во время движения водителю маршрутного автобуса. Пассажиров спас полицейский службы охраны. До приезда медиков он оказывал помощь потерявшему сознание водителю.

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