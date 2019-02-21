В Харькове полицейский спас пассажиров маршрутки от возможной аварии

Происшествия

В Харькове водителю маршрутного автобуса во время движения стало плохо. Пассажиров спас полицейский службы охраны. Ранее сообщалось, что под Запорожьем спасатели вызволили женщину, которую в цистерне засосало тоннами семечек.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, маршрутку удалось остановить старшему сержанту полиции охраны Сергею Карикову, который на ней возвращался домой со службы. До приезда медиков он оказывал помощь потерявшему сознание водителю. Позже выяснилось, что у водителя случился эпилептический приступ.

«Я сидел на заднем сиденье маршрутки. Вдруг девушка, которая сидела справа от водителя, начала кричать. Бросился на помощь, увидел водителя, который лежал без сознания. Времени на раздумья не было, и я начал останавливать уже неуправляемое транспортное средство. Делал все, что было в моих силах, стремился минимизировать опасность для граждан», — рассказывает о ЧП сам полицейский.

Ситуацию осложняло то, что потерявший сознание водитель перекрывал правоохранителю доступ к рулю, тормозу и замку зажигания. К тому же в маршрутке среди пассажиров началась паника. Однако полицейскому удалось избежать как выезда на встречную полосу движения, так и столкновения со столбом. Об этом случае стало известно после того, как пассажиры маршрутки написали благодарственное письмо в адрес Департамента полиции охраны.

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