Происшествия

Под Запорожьем спасли женщину, которую в цистерне засосало тоннами семечек (фото)

В Запорожской области женщина упала в емкость, наполненную семечками подсолнечника и практически в ней «утонула». ЧП произошло в пятницу, 15 февраля, в селе Малая Токмачка Ореховского района на частной территории. Ранее сообщалось, что во Львове спасатели разбирали завалы рухнувшей части дома на улице Лычаковская.

Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, спасатели выезжали на место ЧП, поскольку самостоятельно женщина не могла выбраться из цистерны объемом 75 кубических метров.

60-летнюю женщину доставали при помощи веревок и лестницы. От медицинской помощи жительница села отказалась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве спасатели помогли двум рыбакам, дрейфовавшим на оторвавшейся от берега льдине по Днепру.

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