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Под Запорожьем спасли женщину, которую в цистерне засосало тоннами семечек (фото)
В Запорожской области женщина упала в емкость, наполненную семечками подсолнечника и практически в ней «утонула». ЧП произошло в пятницу, 15 февраля, в селе Малая Токмачка Ореховского района на частной территории. Ранее сообщалось, что во Львове спасатели разбирали завалы рухнувшей части дома на улице Лычаковская.
Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, спасатели выезжали на место ЧП, поскольку самостоятельно женщина не могла выбраться из цистерны объемом 75 кубических метров.
60-летнюю женщину доставали при помощи веревок и лестницы. От медицинской помощи жительница села отказалась.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве спасатели помогли двум рыбакам, дрейфовавшим на оторвавшейся от берега льдине по Днепру.
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