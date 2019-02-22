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В Николаеве поймали рецидивиста, поставлявшего педофилам подростков (видео)
Полиция в Николаеве задержала рецидивиста, который поставлял клиентам-педофилам несовершеннолетних мальчиков. Об этом сообщает Национальная полиция Николаевской области.
30-летний житель Николаева нетрадиционной сексуальной ориентации систематически снабжал заказчикам для оказания сексуальных услуг 16-летних подростков. Сводника задержали непосредственно, когда тот уже привез очередного несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2000 гривен, из которых 500 — должен был отдать «подопечному».
Следователи собрали достаточную доказательную базу преступной деятельности мужчины, чтобы сообщить ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 302 УК Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.
Ранее преступник привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков, за что попал за решетку на одиннадцать лет, а через шесть — был освобожден условно досрочно и полтора года назад оказался на свободе и продолжил заниматься организацией детской проституции, получая от этого прибыль.
Как писали «ФАКТЫ», две недели назад в Николаевской области имел место еще один случай педофилии. Так, 30-летняя жительница одного из сел Баштанского района Николаевской области обратилась в местный отдел полиции с заявлением о том, что ее дочь изнасиловали.
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