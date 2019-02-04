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57-летний педофил отпустил ребенка только после обещания «прийти завтра»
30-летняя жительница одного из сел Баштанского района Николаевской области обратилась в местный отдел полиции с заявлением о том, что ее дочь изнасиловали. Со слов 13-летней дочери заявительницы, вечером, когда она шла по улице, навстречу ей вышел пьяный 57-летний односельчанин, схватил за руку и затащил в свой дом. Там он избил девочку и изнасиловал.
Вырваться ребенку удалось только после обещания «прийти завтра».
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, оперативники задержали гражданина, которому уже объявлено о подозрении по ч. 4 статьи 152 УК Украины — «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста». Если подозрение подтвердится, то фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы. К тому же, как известно, в местах лишения свободы, осужденные по такой статье, мягко говоря, авторитетом не пользуются.
Проводятся необходимые экспертизы. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Ранее «ФАКТЫ» писали о жутком случае, произошедшем в селе Галичаны под Львовом. Там неоднократно судимый мужчина изнасиловал и убил полуторагодовалую дочь своей сожительницы.
А в Одесской области суд вынес приговор парню, который изнасиловал 11-летнюю девочку. Насильника задержали по горячим следам еще в феврале, после того как ребенка в полубессознательном состоянии и со следами обморожения рук и ног нашли в лесополосе.
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