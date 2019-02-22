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Биатлон в Раубичах: где смотреть мужской и женский спринт на чемпионате Европы
В субботу, 23 февраля, в рамках чемпионата Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) пройдут две спринтерские гонки — у мужчин на 10 км и у женщин на 7,5 км. Отдохнув один день, спортсмены возвращаются на биатлонные трассы, где продолжат борьбу за награды континентального первенства.
У нашей страны будет солидное представительство в обеих гонках. У мужчин среди 116 заявленных спортсменов на дистанцию выйдут шестеро украинцев — Дмитрий Пидручный (12-й стартовый номер), Артем Прима (18-й), Руслан Ткаленко (44-й), Сергей Семенов (56-й, на фото), Артем Тищенко (92-й) и Тарас Лесюк (110-й).
Что касается женщин, то из 91 спортсменки, заявленной на гонку, также шестеро будут бежать под флагом Украины — Валя Семеренко (12-й), Юлия Журавок (16-й), Анастасия Меркушина (34-й), Вита Семеренко (57-й), Яна Бондарь (75-й) и Надежда Белкина (86-й).
Чемпионат Европы. Раубичи (Беларусь)
23 февраля (суббота)
Спринт (мужчины) 10:00 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Спринт (женщины) 13:00 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
В воскресенье, 24 февраля, в Раубичах запланированы гонки преследования у мужчин (в 10:00) и женщин (в 12:00).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина завершила смешанную эстафету на чемпионате Европы в топ-10.
Фото biathlon.com.ua
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