Баланс сил нарушен: Порошенко объяснил, почему корабли НАТО нужны в Черном море

Политика

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море из-за российской агрессии. Об этом он сказал в интервью телеканалу FoxNews, сообщили в Администрации главы государства.

По словам Порошенко, РФ использует Крым для размещения там ракет, что дестабилизирует регион.

«Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море. После незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море», — заявил Порошенко.

Президент не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия России в Черном море.

«Как это было с нападением на украинские военные катера. Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации», — сказал он.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм. В частности, Столтенберг отметил, что возведение Москвой моста над Керченским проливом не соответствует нормам права, так как контроль России над Крымом был установлен незаконным путем.

До этого Столтенберг заявил, что альянс помогает Украине с модернизацией Вооруженных сил Украины в борьбе с коррупцией для того, чтобы Украина могла стать полноправным членом НАТО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время выступления на заседании генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко заявил о том, что Россия стянула к границе с Украиной вооруженную группировку — наступательную ударную группу, а, значит, следует быть готовым к военному удару.

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