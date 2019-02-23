- 13:06 Провальное обращение Путина высмеяли забавной карикатурой: в сети истерика
- 12:40 ВСУ на Донбассе жестко "поздравили" оккупантов с 23 февраля
- 12:33 Биатлон в Раубичах: где смотреть женский спринт на чемпионате Европы
- 12:22 Украинцы перестали ездить в Россию, теперь там "главные" мигранты — таджики и узбеки
- 12:11 Из-за осложнений гриппа легкие будто зацементировались: пациентку вылечили с помощью аппарата ЭКМО
- 12:06 Национальный отбор на «Евровидение»: что ждет зрителей в финале
- 11:48 В Крыму оккупанты чествовали бывших "беркутовцев", разгонявших Евромайдан пять лет назад
- 11:32 В сети всплыли фото встречи Суркова с боевиками "Л/ДНР"
- 11:31 Для «Евровидения» важны как вокальные, так и внешние данные артиста, — Андрей Данилко
- 11:26 Украину превращают в аграрный придаток Европы, — Рабинович
Украину превращают в аграрный придаток Европы, — Рабинович
Правительство в угоду своим западным партнерам уничтожает украинскую промышленность, превращая страну в аграрный придаток Европы. Такое заявление сделал народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы «Пять вопросов Вадиму Рабиновичу За життя» на телеканале NewsOne.
«Что строят в Украине? Завод „Южмаш“ вместо ракет производит кастрюли. Жемчужины нашей промышленности или распроданы за бесценок, или разворованы. Если в моей стране уничтожаются крупнейшие промышленные предприятия, которые могут дать нам возможность жить без западных кредитов, если при крупнейших поставках нашего зерна за рубеж мы не получаем ничего, если у нас медицина уничтожается под корень, значит из нашей страны кто-то хочет сделать сельскохозяйственный придаток», — заявил народный депутат.
По словам Рабиновича, Европейский союз судится с Украиной за возможность импортировать украинский лес.
«Мне очень нравится Европа, но мне не нравится, когда дружбу пытаются обменять на наши леса. В Европе на вырубку деревьев нужно по четыре года ждать разрешения, собирать множество документов. Почему наши дети должны дышать асфальтом, а европейские — чистым воздухом?», — сказал политик.
Парламентарий также прокомментировал давление на физических лиц-предпринимателей (ФОПов).
«ФОПам объявили войну. Два миллиарда гривен бюджет получает от них. Из этой суммы — 1,2 миллиарда гривен — это хай-тек. Это та молодежь, которая не уехала из Украины, и по упрощенной системе налогообложения ведет свой бизнес. Например, в соседней Беларуси создали безналоговую зону для хай-тек предприятий. Это сделано для привлечения инвестиций. Мы можем сделать то же самое в Украине вместо того, чтобы подталкивать талантливую молодежь к выезду из страны», — сказал Рабинович.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...
Ветер: 5 м/с C-В
Давление: 763 мм