Украину превращают в аграрный придаток Европы, — Рабинович

Политика

Правительство в угоду своим западным партнерам уничтожает украинскую промышленность, превращая страну в аграрный придаток Европы. Такое заявление сделал народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы «Пять вопросов Вадиму Рабиновичу За життя» на телеканале NewsOne.

«Что строят в Украине? Завод „Южмаш“ вместо ракет производит кастрюли. Жемчужины нашей промышленности или распроданы за бесценок, или разворованы. Если в моей стране уничтожаются крупнейшие промышленные предприятия, которые могут дать нам возможность жить без западных кредитов, если при крупнейших поставках нашего зерна за рубеж мы не получаем ничего, если у нас медицина уничтожается под корень, значит из нашей страны кто-то хочет сделать сельскохозяйственный придаток», — заявил народный депутат.

По словам Рабиновича, Европейский союз судится с Украиной за возможность импортировать украинский лес.

«Мне очень нравится Европа, но мне не нравится, когда дружбу пытаются обменять на наши леса. В Европе на вырубку деревьев нужно по четыре года ждать разрешения, собирать множество документов. Почему наши дети должны дышать асфальтом, а европейские — чистым воздухом?», — сказал политик.

Парламентарий также прокомментировал давление на физических лиц-предпринимателей (ФОПов).

«ФОПам объявили войну. Два миллиарда гривен бюджет получает от них. Из этой суммы — 1,2 миллиарда гривен — это хай-тек. Это та молодежь, которая не уехала из Украины, и по упрощенной системе налогообложения ведет свой бизнес. Например, в соседней Беларуси создали безналоговую зону для хай-тек предприятий. Это сделано для привлечения инвестиций. Мы можем сделать то же самое в Украине вместо того, чтобы подталкивать талантливую молодежь к выезду из страны», — сказал Рабинович.

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