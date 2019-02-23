В сети всплыли фото встречи Суркова с боевиками "Л/ДНР"

Политика

В сети опубликовали фото, на которых видно как помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков встречается с террористами «ЛНР» и «ДНР». Фото опубликовал так называемый «Союз Добровольцев Донбасса» во «ВКонтакте».

Как писали «ФАКТЫ», эта встреча состоялась 15 февраля в «Президент отеле» в Москве. На встрече бывший «глава ДНР» Бородай, выступая перед боевиками, воевавшими в Донецкой и Луганской областях, заявил, что так называемые добровольцы готовы, если потребуется, снова прибыть на Донбасс в кратчайшие сроки.

Ранее в СМИ звучала информация о том, что организация «Союз добровольцев Донбасса» находится под протекторатом Суркова и ее существование санкционировано Кремлем. Сурков является очень одиозным российским политиком и неоднозначно воспринимается в среде либерально настроенной российской интеллигенции.

Так, например, известный российский журналист Алексей Венедиктов недавно в своем блоге сравнил статью советника президента России Путина Владислава Суркова с рассуждениями германских лидеров о «тысячелетнем Третьем рейхе».

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