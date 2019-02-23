Тихий ужас: подросток снял изнасилование им ребенка на мобильный телефон

Происшествия

В одном из украинских сел 22 февраля 14-летний подросток изнасиловал шестикласника и снял весь процесс на камеру смартфона. Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как оказалось, насильник сам был в прошлом жертвой изнасилования. Пять лет назад несовершеннолетнего преступника насиловал его родной отец, который ныне находится в местах лишения свободы.

Аброськин пишет, что Украине нужен закон, который бы жестоко наказывал за половые преступления в отношении детей. А педофилов необходимо заносить в специальный реестр, чтобы разорвать эту порочную цепь преступлений, когда жертвы насилия сами становятся насильниками.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время в Украине участились случаи преступлений, совершаемых подростками, по отношению к ровесникам или детям более младшего возраста. Также, среди малолетних преступников стало традицией снимать преступления на камеру телефона.

Так, недавно в бориспольской школе одна девочка сфотографировала другую в туалете. После чего неприлично отфотошопила снимок и выставила в закрытой группе в соцсети. Мама потерпевшей это увидела и рассказала учителям, которые в свою очередь обратились в полицию.

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