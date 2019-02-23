Подрыв микроавтобуса у КПВВ боевиков «ДНР»: появились фото и видео

Происшествия

В сети появились фото и видео с места подрыва на неизвестном взрывном устройстве гражданского микроавтобуса. Взрыв прогремел около 14:00, сообщили информационные ресурсы оккупантов.

По уточненной информации, взорвался микроавтобус марки Mercedes. В нем находились три человека, включая водителя. Водитель погиб на месте, а один из пассажиров скончался по дороге в больницу. Еще один пассажир госпитализирован в больницу оккупированного Докучаевска. Он находится в состоянии средней степени тяжести и утверждает, что взрыв произошел в 50 метрах от блокпоста боевиков «Еленовка». В тот момент водитель выехал на грунтовую разделительную полосу.

На кадрах с места трагедии видно, что взрывное устройство было заложено прямо у обочины.

Фото сепаратистских ресурсов

Оккупанты тут же заявили, что не исключают «теракта». Однако, как видно на снимке, подрыв произошел не в буферной зоне, а именно на оккупированной территории.

«Никто толком нечего не понял. Машина взорвалась на мосту при подъезде к „ДНР“ блокпосту, как бы мин там быть не должно… Сразу начали всех быстро пропускать, в ту сторону поехали скорая и пожарные».

«На 15:00 в «ДНР» дымились останки — раскидало очень сильно. Что за машина, по останкам не понятно, — пишут в соцетях очевидцы.

На место происшествия выехала группа мониторинговой миссии ОБСЕ. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, 16 февраля во время разминирования схрона боевиков в селе Нетайлово Ясиноватского района Донецкой области пострадали трое полицейских, а оперативник ГСЧС погиб.

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