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Происшествия

На Донбассе возле КПВВ на линии разграничения взорвалась легковушка, есть жертвы

14:53 23 февраля 2019   1499
горит автомобиль
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

Сегодня, 23 февраля, около 14:00 в районе КПВВ «Новотроицкое» (Волновахский район Донецкой области) при пересечении линии разграничения взорвался гражданский автомобиль. Об этом сообщили информационные ресурсы оккупантов.

По предварительной информации, взрыв прогремел в буферной зоне перед блокпостом боевиков «Еленовка». Предполагают, что на обочине дороги сработало взрывное устройство. В легковом автомобиле находились три человека. Мужчина погиб, две женщины ранены.

На место происшествия выехала группа мониторинговой миссии ОБСЕ. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, на днях украинским военным пришлось срочно эвакуировать десятки людей, брошенных боевиками в серой зоне на КПВВ «Майорское».

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