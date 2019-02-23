Происшествия

ЧП с туристами в Карпатах: спасательная операция приостановлена (фото)

Спасатели отложили спуск группы заблудившихся туристов с горы Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области из-за сложных погодных условий. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, спуск туристов намечен на 24 февраля.

В субботу, 23 февраля, были госпитализированы двое пострадавших туристов: первого из них передали медикам в 15:45, второго — в 16:19.

У обоих диагностировали гипотермию и обморожение конечностей и лица. В настоящее время оба находятся в Верховинской районной больнице.

В настоящее время в горах наблюдается сильный ветер и мороз до минус 22 градусов, а снежные переметы местами достигают 1,5−2 м. Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы привлечены 34 спасателя.

Подготовка спасательной операции

Напомним, в конце января в горах Закарпатья снежная лавина накрыла группу туристов. Один из них не выжил.

Фото ГСЧС Украины



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