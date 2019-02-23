Происшествия

В Карпатах новое ЧП с туристами, есть погибшие: что произошло

В Карпатах погибли двое украинских туристов на горе Поп Иван. Еще шесть украинских туристов смогли укрыться в помещении спасательного поста. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.

«22 февраля в 21:45 в ГСЧС поступила информация, что к поисково-спасательному посту на горе Поп Иван обратилась группа туристов (8 человек), которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский. В 21:30 к спасательному посту на носилках транспортировали трех туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно. По состоянию на 22:10 из группы туристов на горе Поп Иван погибли 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста. Угроза жизни отсутствует», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода в районе горы Поп Иван резко ухудшилась. В течение нескольких часов температра снизилась с -8 градусов по Цельсию до -14 градусов.

Как писали «ФАКТЫ», похолодание связано с тем, что в Украину пришел холодный атмосферный фронт из Польши. В конце января в горах Закарпатья снежная лавина накрыла группу туристов. Один турист погиб.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter