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Украинский гимнаст завоевал «золото» на этапе Кубка мира
26-летний Игорь Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира, проходившем с 21 по 24 февраля в Мельбурне (Австралия). Украинскому гимнасту, становившемуся бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, а также серебряным призером чемпионатов мира в Наньнине-2014 и Монреале-2017, не было равных в опорном прыжке. В финале, показав результат 14,949 балла, наш спортсмен всего на 0,049 очка опередил француза Лориса Фраску. Третьим стал Доминик Каннингэм из Великобритании — 14,749.
Также 26-летний уроженец Донецка вышел в финал соревнований на кольцах, но там показал лишь шестой результат, набрав 14,566 баллов. Победил же в этой дисциплине китаец Янг Лью, набравший 15,166 очков.
Отмечу, что опорный прыжок — коронная дисциплина нашего соотечественника. В частности, его именем, The Radivilov, названа одна из комбинаций в соревнованиях данного вида, а именно прыжок лицом вперед, отталкиваясь от опорного мостика — при этом спортсмен должен сделать три кувырка в воздухе, перед тем как приземлиться.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский олимпийский чемпион перенес операцию.
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