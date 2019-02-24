Притворялся фотографом: в Киеве задержали организатора детской порностудии (видео)

Происшествия

В Киеве успешно завершилась полицейская спецоперации, участие в которой принимали киберполицейские из Украины и Великобритании. Им удалось установить личность некого 51-летнего «детского фотографа», который в нескольких арендованных фотостудиях в Киеве проводил фото- и видеосъемку материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей.

Правоохранители установили, что мужчина всячески «втирался в доверие» к своим жертвам, а чере некоторое время склонял к сексуальным отношениям с ним и его 22-летним подельником. Отснятый материал сообщники сбывали через Интернет в страны ЕС, Азии и Америки.

На данный момент известно, что от преступной деятельности задержанного пострадали как минимум пять несовершеннолетних, однако не исключено, что их может быть больше.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полиция обнародовала видео признаний задержанного.

Напомним, ранее в Украине задержали иностранца-педофила, который с 2015 года находился в международном розыске. А в Запорожье активисты сами разоблачили и жестоко наказали педофила.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter