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- 20:26 Притворялся фотографом: в Киеве задержали организатора детской порностудии
Притворялся фотографом: в Киеве задержали организатора детской порностудии (видео)
В Киеве успешно завершилась полицейская спецоперации, участие в которой принимали киберполицейские из Украины и Великобритании. Им удалось установить личность некого 51-летнего «детского фотографа», который в нескольких арендованных фотостудиях в Киеве проводил фото- и видеосъемку материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей.
Правоохранители установили, что мужчина всячески «втирался в доверие» к своим жертвам, а чере некоторое время склонял к сексуальным отношениям с ним и его 22-летним подельником. Отснятый материал сообщники сбывали через Интернет в страны ЕС, Азии и Америки.
На данный момент известно, что от преступной деятельности задержанного пострадали как минимум пять несовершеннолетних, однако не исключено, что их может быть больше.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Полиция обнародовала видео признаний задержанного.
Напомним, ранее в Украине задержали иностранца-педофила, который с 2015 года находился в международном розыске. А в Запорожье активисты сами разоблачили и жестоко наказали педофила.
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