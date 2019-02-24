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Происшествия

Из Украины пытались вывезти старинную монету стоимостью 1,2 миллиона гривен

20:49 24 февраля 2019   895
Монета
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Сотрудники Одесской таможни не допустили вывоза за рубеж старинного серебряного рубля, датированного 1796 годом. Преступление пытался совершить гражданин соседней страны, направляясь из Одессы в Кишинев на автомобиле через пункт пропуска «Паланка».

«Во время таможенно- пограничного контроля среди его вещей было обнаружено значительное количество монет советского периода, не представляющих особой культурной или исторической ценности, — сообщили в Одесской таможне. — Однако среди них оказалась серебряная монета 1796 года с изображением Павла I, номиналом 1 рубль. Он относится к редкому, так называемому экспериментальному выпуску».

Как сообщили эксперты, первый серебряный рубль при императоре Павле Первом был выпущен пробным тиражом осенью 1796 года на Санкт-Петербургском монетном дворе. Тогда дизайн монеты императору не понравился, потому спустя несколько месяцев были отчеканены рубли другого образца. Однако монета, обнаруженная у иностранца — контрабандиста, считается редкой и ее цена на нумизматическом рынке составляет не менее 45 тысяч долларов (1,2 млн. гривен.).

По факту незаконного перемещения культурной ценности с сокрытием от таможенного контроля в отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил, по признакам ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Оперативное фото

Напомним, в январе в Германии начался громкий судебный процесс над похитителями 100-килограмовой золотой монеты.

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