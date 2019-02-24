Попались на «горячем»: в Донецкой области задержаны бандиты, пытавшиеся «обменять» два миллиона

Происшествия

Четырем жителям Славянска и Краматорска сообщено о подозрение в разбойных нападениях на «валютчиков». Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области на странице ведомства в Facebook.

Так, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Установлено, что участники вооруженной банды, действуя по заранее разработанной схеме, выбирали пострадавших среди жителей области, длительное время тщательно следили за ними, выслеживали график передвижений, устанавливали места обмена валют, клиентскую базу и прежде всего — размер прибыли. В дальнейшем мужчин выманивали в безлюдные места вроде под предлогом обмена крупной суммы средств, где и совершали нападения. С целью преодоления сопротивления потерпевшим демонстрировалась огнестрельное оружие, бейсбольные биты, ножи.

В частности, 23 февраля двое из подозреваемых под предлогом обмена 2 млн гривен на доллары выманили в безлюдное место жителя г. Краматорска и, угрожая убийством, вырвали из его рук сумку с деньгами, однако в это же время были разоблачены «на горячем» работниками прокуратуры совместно с полицейскими. Еще двух нападавших задержаны во время попытки бегства с места преступления.

В ходе санкционированных обысков у злоумышленников изъяты средства мобильной связи, автотранспорт, оружие, маски, пластиковые стяжки и перчатки.

В настоящее время прокуратурой подготовлено ходатайство в суд о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Как ранее рассказали «ФАКТАМ» в отделе стратегических расследований Главного управления Национальной полиции региона, план нападения разбойниками был тщательно отработан: предварительно они следили за своей жертвой — в течение месяца фиксировали изучали распорядок дня и фиксировали передвижение и даже тренировались, чтобы не допустить сбоя при реализации преступного умысла. Участники банды познакомились с будущим объектом нападения под видом клиентов. Заказали огромную сумму якобы не обмен и назначили встречу в темном безлюдном месте. Выхватив из рук потерпевшего пакет с деньгами, подозреваемые успели сделать несколько шагов, как тут же были заблокированы и задержаны полицейским спецназом.

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