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Красиво и тепло: сеть озадачило фото необычного автобуса на западной Украине
В сети появилось шокирующие фото из междугороднего автобуса сообщением Львов-Дрогобы, в котором вместо двери прикреплено… одеяло.
«Это фото Yuriy Kobetskyy сделало мой день. Где-то в 80-ти километрах от границы Евросоюзва, после принятия изменений в Конституцию (о перспективе членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Ред.)… Я бы его так и назвал — «В Европу!», — написал в Facebook журналист Егор Чечеринда.
«Никакого вкуса у водителя! Неужели синенького (одеяла. Ред.) не нашлось?!», — поинтересовалась Olga Nesterova.
«Не знаю, как кому, но это красиво и тепло», — иронизирует журналист Клим Братковский.
В Украине часто происходят инциденты с рейсовыми автобусами. Так, в Киеве водитель маршрутного такси № 455 пытался отремонтировать машину с помощью кирпича, а Харькове 20 февраля пассажир маршрутки № 168 выпал во время движения. Мужчина стоял возле задней двери, которая внезапно открылась.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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