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Происшествия

В Ровно обстреляли из автомата дом известного судьи: первые подробности и фото с места событий

9:25 25 февраля 2019   362
В Ровно обстреляли из автомата дом известного судьи: первые подробности и фото с места событий
Инф.»ФАКТОВ»

В Ровно посреди ночи обстреляли дом главы городского суда Петра Денисюка. По предварительным данным полиции, инцидент произошел около 2:00 25 февраля.

Сначала неизвестный бросил в дом судьи гранату РГД-5, а после взрыва открыл огонь из автоматического оружия по дому.

«Люди не пострадали. В результате взрыва и стрельбы повреждены окна и фасад дома. С места событий изъяты осколки от указанной гранаты и гильзы от патронов калибра 7,62 мм», — констатировал спикер полиции Ровенской области Антон Крук в комментарии местному изданию.

Оперативные фото полиции с места происшествия

Напомним, «ФАКТЫ» писали о кровавой расправе у стен суда в Николаеве, где должник в упор застрелил своего кредитора и ранил его жену. В сеть попало видео инцидента.

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