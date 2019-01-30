Расстрел в Николаеве: момент убийства попал на видео (видео 18+)

Происшествия

Двойное убийство в Николаеве возле здания суда было снято уличными камерами видеонаблюдения.

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Напомним, в супружескую пару стреляли из охотничьего карабина «Сайга». Одного из стрелков задержали по горячим следам. Полиция предполагает, что сообщником стрелка был его сын. Второй мужчина был задержан, когда пытался уехать из города.

Мотивы преступников уже выяснены: супружеская пара в 2008 году одолжила знакомому крупную сумму денег. Не дождавшись уплаты долга, мужчина и женщина обратились в суд, требуя взыскать с должника 40 тысяч долларов. После судебного заседания, где суд принял сторону заявителей, пара была расстреляна. Женщина умерла на месте, ее муж скончался в автомобиле «скорой помощи».

Напомним, полиция также расследует расстрел внедорожника в Днепре, который может быть связан с резонансным убийством.

Фото sud.ua

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