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Нацбанк может ввести в обращение электронную гривню
Вскоре в Украине может появиться собственная цифровая валюта. Национальный банк Украины завершает разработку отечественного аналога биткойна — электронной гривни. Как рассказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский, проект по созданию национальной цифровой валюты запустили еще в конце минувшего года. Он основан на технологии блокчейн.
Первоначально проект был рассчитан на сотрудников Нацбанка, чтобы изучить практические аспекты его применения, оценить возможности НБУ в реализации подобных инструментов и узнать мнение пользователей. По завершении проекта разработчики подготовили аналитическую записку, которая будет рассматриваться на правлении Нацбанка. После этого данный документ, содержащий анализ как практического применения пилотного проекта, так и мировых тенденций в этой сфере, обнародуют.
При этом в НБУ просят не путать электронную гривню с существующими криптовалютами и другими инструментами.
«Мы не говорим о криптовалюте, мы говорим о цифровой валюте центрального банка. Она может быть реализована как на технологии централизованного реестра, так децентрализованного. Это совершенно отдельный вопрос, решение которого следует из целевой модели для е-гривни, которая будет выбрана», — отметил Яблунивский.
Стоит напомнить, что ранее в НБУ заявляли о подготовке законопроекта, призванного урегулировать статус криптовалют в Украине. Кроме того, в Верховной Раде уже находится несколько подобных законопроектов, в том числе и регулирующих налогообложение операций с виртуальными деньгами.
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